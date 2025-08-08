Contraloría Municipal supervisa avance del colector pluvial en CMERI

Comprometidos con la transparencia y la correcta aplicación de recursos públicos, la Contraloría Municipal, a cargo de Dulce Rivera Aranda, realizó un recorrido de supervisión en las obras de construcción del colector pluvial en el Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral (CMERI) del DIF Municipal.

En su visita, la contralora Dulce Rivera verificó el avance estructural del proyecto, enfatizando la importancia de cumplir con los tiempos de ejecución, la calidad de los materiales y el correcto ejercicio del presupuesto asignado. Asimismo, mencionó que este tipo de iniciativas no solo representan una mejora en infraestructura, sino una inversión directa en la seguridad y bienestar de las personas que reciben atención en el CMERI.

El colector pluvial es una estrategia clave para mejorar el manejo del vital líquido, evitar encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias; beneficiando directamente a niñas, niños, personas con discapacidad y usuarios en general del Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral.

Esta estrategia reafirma la labor de la Contraloría en vigilar el puntual cumplimiento del ejercicio del erario, como parte de las acciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, para la construcción de una capital en orden. Los recorridos continuarán de manera aleatoria en este y todos los programas a cargo del Gobierno de la Ciudad.

