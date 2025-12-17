Presentan Micrositio con Perspectiva de Género en Puebla

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, realizó la presentación del Micrositio con Perspectiva de Género, una herramienta clave para avanzar hacia una administración más incluyente y equitativa, con el objetivo de impulsar el acceso a herramientas de formación y sensibilización para la ciudadanía.

Este micrositio permitirá concentrar información estratégica para visibilizar temas referentes a la perspectiva de género, dar seguimiento a indicadores y orientar la toma de decisiones institucionales, en alineación con el Plan Municipal de Desarrollo, así como capacitaciones digitales para las mujeres de la capital.

En su mensaje, el presidente municipal, Pepe Chedraui, destacó que esta herramienta permitirá reunir información confiable y accesible para avanzar a una capital que pone la igualdad al centro de su agenda, gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno en favor de la ciudadanía.

“En este espacio digital la ciudadanía podrá encontrar estadísticas, materiales educativos, contenidos multimedia y cursos autogestivos que permitan comprender dónde existen las brechas de género, cómo se manifiestan las violencias y qué acciones podemos emprender para poder prevenirlas”, enfatizó.

La titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González, subrayó que esta acción forma parte de una visión integral de gobierno que impulsa la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas del Gobierno de la Ciudad, mediante herramientas innovadoras que fortalecen la transparencia y la rendición de cuentas.

“Es la primera vez que se pone en marcha una plataforma interactiva pensada por y para las mujeres”, comentó.

Por su parte, Idamis Pastor, fiscal general del Estado, celebró que existan este tipo de iniciativas para visibilizar los tipos de violencia a los que se enfrentan niñas, adolescentes y mujeres.

“Que nos preparemos día con día con estos micrositios para tener toda la información pertinente respecto de lo que queremos las mujeres, respecto de lo que los hombres deben informarse para evitar las violencias dentro de los lugares laborales, dentro de sus domicilios, que los hombres estén más informados al respecto”, dijo.

Este espacio permitirá la difusión de contenidos multimedia como videos, imágenes, infografías, podcasts y actividades recreativas acompañados de datos estadísticos en materia de género, cursos autogestivos y repositorios de acceso abierto para las y los poblanos.

En la presentación participaron representantes de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, sector empresarial, instituciones educativas, medios de comunicación y liderazgos sociales, reafirmando el carácter transversal y colaborativo de esta iniciativa.

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, reafirma su compromiso de una capital más justa, incluyente y con igualdad de oportunidades para todas y todos.

