San Pedro Cholula entrega chamarras a adultos mayores y vulnerables

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, en coordinación con el Sistema Municipal DIF, presidido por la Mtra. Lupita Fernández, dio inicio al programa Abrigando Cholula, con el objetivo de cuidar y procurar a los sectores más vulnerables.

La jornada inaugural se llevó a cabo en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, donde se realizó la entrega de chamarras abrigadoras a personas adultas mayores y en situación vulnerable, como medida preventiva ante la temporada invernal, con el fin de reducir enfermedades y brindar prendas de calidad a las y los beneficiarios.

Durante su mensaje, la presidenta municipal Tonantzin Fernández destacó que su administración se mantiene alineada a los principios de la Cuarta Transformación, priorizando la reducción de la brecha social y el apoyo directo a quienes más lo necesitan. Informó que, para esta edición del programa, la edad mínima de registro se redujo de 60 a 57 años, además de incrementar el número de beneficiarios de 5 mil a 5 mil 500 personas.

Asimismo, aseguró que Abrigando Cholula llegará a todas las juntas auxiliares del municipio. “Todas las comunidades son importantes; seguiremos trabajando sin descanso para que la transformación y el bienestar lleguen a cada rincón de nuestra ciudad sagrada. Esta es una forma de agradecer la confianza que la ciudadanía deposita en nosotros”, afirmó.

Por su parte, la Mtra. Lupita Fernández reconoció a las y los adultos mayores que acudieron en tiempo y forma a realizar su registro, y reiteró que el DIF Municipal, en coordinación con el Gobierno de San Pedro Cholula, continuará impulsando programas de bienestar enfocados en el desarrollo y progreso de las familias cholultecas.

Con acciones como el programa Abrigando Cholula, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula y el Sistema Municipal DIF refrendan su compromiso de trabajar con sensibilidad social, cercanía y responsabilidad, fortaleciendo la atención a los sectores más vulnerables y promoviendo el bienestar de las familias cholultecas durante la temporada invernal.

