Cabina de tráiler se incendia en la autopista Puebla-Orizaba

Un incendio en la cabina de un tráiler registrado la noche de este martes sobre la autopista Puebla-Orizaba, metros antes de la caseta de Esperanza, mantiene cerrada la circulación en la zona.

El percance ocurrió alrededor de las 19:45 horas, cuando la unidad que se dirigía a Veracruz comenzó a arder. Hasta el momento se desconoce la causa del incendio.

El viento aceleró la propagación de las llamas, que consumieron completamente la cabina, dejándola calcinada sobre la cinta asfáltica y reduciendo la visibilidad por el humo generado.

El tráiler quedó inmovilizado con severos daños materiales, y no se conoce el estado de salud del conductor y si hubo lesionados.

La autopista permanece cerrada en ambos sentidos, sin estimación de reapertura de la circulación.

Editor: César A. García

