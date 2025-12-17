Instalan Consejos Consultivos en el Congreso de Puebla

En el Congreso del Estado se llevó a cabo la instalación del Consejo Consultivo Empresarial y el Consejo Consultivo Académico y de Innovación, con el objetivo de promover la participación ciudadana, de personas expertas y representantes sociales que fortalezcan el trabajo legislativo.

Durante este evento, encabezado por el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, y la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, presidenta del Comité de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, se tomó protesta a las y los integrantes de los Consejos Consultivos.

En su participación, el diputado Pável Gaspar Ramírez celebró la instalación de los Consejos Consultivos que convierte a Puebla en punta de lanza en los procesos legislativos de participación social. Refrendó el compromiso de la LXII legislatura para trabajar con los diferentes sectores de la sociedad en la construcción de marcos jurídicos que beneficien a todas y todos los poblanos, al buscar siempre el bienestar y la justicia social.

Por su parte, la diputada Ana Laura Gómez afirmó que con estas acciones el Congreso del Estado da un paso firme en la construcción de un nuevo modelo de ejercicio legislativo, que reconoce que las mejores decisiones públicas no se toman de manera aislada, sino a través de escuchar, dialogar y construir de manera colectiva.

“Por eso la instalación de los Consejos Consultivos no es nada más un acto simbólico, es una decisión legislativa que refleja una convicción profunda de parlamento abierto como práctica cotidiana. Lo que implica hablar de transparencia, rendición de cuentas, colaboración y participación ciudadana efectiva”, afirmó la legisladora.

De esta manera, el Congreso abre sus puertas de manera formal y permanente a dos sectores estratégicos para el desarrollo de Puebla. La academia, como una fuente permanente de conocimiento, análisis crítico, evidencia y rigor técnico; y el sector empresarial, como motor de desarrollo social.

En su intervención, la diputada María Soledad Amieva Zamora señaló que la tarea que hoy se emprende tiene un objetivo claro, fortalecer el trabajo legislativo mediante la participación organizada, plural, pero sobre todo, especializada, con la finalidad de garantizar una mayor participación ciudadana en la elaboración de leyes.

Los Consejos Consultivos están integrados por:

Consejo Consultivo Empresarial:

Ana Laura Gómez Ramírez

Presidenta

Elpidio Díaz Escobar

Secretario

Beatriz Camacho Ruiz

Presidenta de COPARMEX Puebla

Carlos Julián Sosa Spinola

Presidente de CANACINTRA

Fernando Torres Delgado

Secretario General de COPARMEX

Luis Alberto González Rosas

Consejero Nacional de COPARMEX

Silvia Ávila Cholula

Presidenta del Clúster de Plásticos y Economía Circular

Luis Aguirre Morales

Presidente del Clúster Agroalimentario

Héctor Sánchez Morales

Director del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla

Juan Pablo Cisneros Madrid

Expresidente de la CANACO

César Bonilla Yunes

Presidente del Consejo de Organismos Empresariales de Puebla

Lino León Cruz

Presidente fundador de Mundo Migrante Los Ángeles y Nueva York

Ivy Inman Peraldi Martínez

En representación de Martha Joanna Trujillo Polaco, Directora de Llum

Consejo Consultivo Académico

María Soledad Amieva Zamora

Presidenta

Elías Lozada Ortega

Secretario

Dra. María de Lourdes Rosas López

Profesora de la facultad de Política y Gobierno de la UPAEP

Dra. Herlinda Ortiz Rodríguez

Coordinadora del Centro de Investigación Multidisciplinario de la Universidad Anáhuac Puebla

Dra. Lucero Díaz García

Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología

Docente Investigadora Departamento de Ciencias Económico Administrativas del ITP

Dra. Ariadna Hernández Rivera

Profesora-Investigadora de la Facultad de Economía de la BUAP

Dra. Olga Vázquez Guzmán Gobierno y Desarrollo Estratégico

Profesora- Investigadora en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP

Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana

Decana de la Escuela de Ciencias de la UDLAP

Mtra. Marisol Tlapapal Betancourt

Secretaría de Vinculación de la UTP

Dr. Ygnacio Martínez Laguna

Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado BUAP

Dr. Jorge Medina Delgadillo

Vicerrector de Investigación de la UPAEP

Dr. Antonino Báez Rogelio

Profesor-investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas

Dr. Pedro Guadarrama Guzmán

Investigador del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas-Puebla

Jefe de Departamento de Laboratorio Hídrico

Dr. Guillermo Yrizar Barbosa

Profesor e investigador, Departamento de Ciencias Sociales de la IBERO

Mtra. Maribel Flores Sánchez

Directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, en representación de Erick Reyes Palafox

