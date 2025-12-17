Instalan Consejos Consultivos en el Congreso de Puebla

En el Congreso del Estado se llevó a cabo la instalación del Consejo Consultivo Empresarial y el Consejo Consultivo Académico y de Innovación, con el objetivo de promover la participación ciudadana, de personas expertas y representantes sociales que fortalezcan el trabajo legislativo.
Durante este evento, encabezado por el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, y la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, presidenta del Comité de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, se tomó protesta a las y los integrantes de los Consejos Consultivos.
En su participación, el diputado Pável Gaspar Ramírez celebró la instalación de los Consejos Consultivos que convierte a Puebla en punta de lanza en los procesos legislativos de participación social. Refrendó el compromiso de la LXII legislatura para trabajar con los diferentes sectores de la sociedad en la construcción de marcos jurídicos que beneficien a todas y todos los poblanos, al buscar siempre el bienestar y la justicia social.
Por su parte, la diputada Ana Laura Gómez afirmó que con estas acciones el Congreso del Estado da un paso firme en la construcción de un nuevo modelo de ejercicio legislativo, que reconoce que las mejores decisiones públicas no se toman de manera aislada, sino a través de escuchar, dialogar y construir de manera colectiva.
“Por eso la instalación de los Consejos Consultivos no es nada más un acto simbólico, es una decisión legislativa que refleja una convicción profunda de parlamento abierto como práctica cotidiana. Lo que implica hablar de transparencia, rendición de cuentas, colaboración y participación ciudadana efectiva”, afirmó la legisladora.
De esta manera, el Congreso abre sus puertas de manera formal y permanente a dos sectores estratégicos para el desarrollo de Puebla. La academia, como una fuente permanente de conocimiento, análisis crítico, evidencia y rigor técnico; y el sector empresarial, como motor de desarrollo social.
En su intervención, la diputada María Soledad Amieva Zamora señaló que la tarea que hoy se emprende tiene un objetivo claro, fortalecer el trabajo legislativo mediante la participación organizada, plural, pero sobre todo, especializada, con la finalidad de garantizar una mayor participación ciudadana en la elaboración de leyes.
Los Consejos Consultivos están integrados por:
Consejo Consultivo Empresarial:
Ana Laura Gómez Ramírez
Presidenta
Elpidio Díaz Escobar
Secretario
Beatriz Camacho Ruiz
Presidenta de COPARMEX Puebla
Carlos Julián Sosa Spinola
Presidente de CANACINTRA
Fernando Torres Delgado
Secretario General de COPARMEX
Luis Alberto González Rosas
Consejero Nacional de COPARMEX
Silvia Ávila Cholula
Presidenta del Clúster de Plásticos y Economía Circular
Luis Aguirre Morales
Presidente del Clúster Agroalimentario
Héctor Sánchez Morales
Director del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla
Juan Pablo Cisneros Madrid
Expresidente de la CANACO
César Bonilla Yunes
Presidente del Consejo de Organismos Empresariales de Puebla
Lino León Cruz
Presidente fundador de Mundo Migrante Los Ángeles y Nueva York
Ivy Inman Peraldi Martínez
En representación de Martha Joanna Trujillo Polaco, Directora de Llum
Consejo Consultivo Académico
María Soledad Amieva Zamora
Presidenta
Elías Lozada Ortega
Secretario
Dra. María de Lourdes Rosas López
Profesora de la facultad de Política y Gobierno de la UPAEP
Dra. Herlinda Ortiz Rodríguez
Coordinadora del Centro de Investigación Multidisciplinario de la Universidad Anáhuac Puebla
Dra. Lucero Díaz García
Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología
Docente Investigadora Departamento de Ciencias Económico Administrativas del ITP
Dra. Ariadna Hernández Rivera
Profesora-Investigadora de la Facultad de Economía de la BUAP
Dra. Olga Vázquez Guzmán Gobierno y Desarrollo Estratégico
Profesora- Investigadora en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP
Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana
Decana de la Escuela de Ciencias de la UDLAP
Mtra. Marisol Tlapapal Betancourt
Secretaría de Vinculación de la UTP
Dr. Ygnacio Martínez Laguna
Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado BUAP
Dr. Jorge Medina Delgadillo
Vicerrector de Investigación de la UPAEP
Dr. Antonino Báez Rogelio
Profesor-investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas
Dr. Pedro Guadarrama Guzmán
Investigador del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas-Puebla
Jefe de Departamento de Laboratorio Hídrico
Dr. Guillermo Yrizar Barbosa
Profesor e investigador, Departamento de Ciencias Sociales de la IBERO
Mtra. Maribel Flores Sánchez
Directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, en representación de Erick Reyes Palafox