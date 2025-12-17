CONADE destaca año deportivo histórico en Puebla

La exitosa alianza CONADE-Puebla promovió un año histórico de eventos deportivos internacionales, que dieron visibilidad, derrama económica, impulso a talentos deportivos y que pusieron al estado como ejemplo nacional, afirmó el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco.

Bajo el mensaje “Aléjate de las drogas, elige ser feliz”, el estado es sede de la Segunda Sesión del Pleno y del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), como resultado del trabajo coordinado entre el gobernador Alejandro Armenta y Rommel Pacheco, en sintonía con la política de reconstrucción del tejido social desde las causas del gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El director general de la CONADE destacó que Puebla logró superar retos administrativos históricos, regularizar adeudos y colocarse de nuevo en la agenda nacional, lo que permitió reactivar los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, albergar competencias en distintas disciplinas, avanzar hacia la Olimpiada Nacional 2025 y concretar el inicio de la Universidad del Deporte; acciones que fortalecen el deporte social, escolar y de alto rendimiento, con beneficios directos para atletas y federaciones.

En su intervención, el gobernador Alejandro Armenta señaló que durante su primer año de gobierno el presupuesto destinado a este sector se multiplicó, se creó la Secretaría de Deporte y Juventud, así como la Universidad del Deporte, lo que coloca a la entidad como aliado estratégico del desarrollo deportivo nacional.

Reafirmó que el deporte transforma vidas, crea hombres y mujeres disciplinados, respetuosos, personas extraordinarias que contribuyen a la reconstrucción del tejido social.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez, señaló que en 2025 Puebla se consolidó como epicentro del deporte en México gracias a la confianza de la CONADE y al liderazgo del mandatario estatal. Destacó que este tipo de sesiones definen el rumbo del deporte nacional hacia 2026, con acuerdos que impactan directamente en las y los atletas del país.

Al cierre, representantes de federaciones reconocieron el impacto de Puebla como sede. El integrante de la Federación Mexicana de Handball, César Alejandro Flores, consideró que la Universidad del Deporte es un hecho sin precedentes para la formación deportiva; el director del deporte en Michoacán, Raúl Morán Vidal, señaló que Puebla cuenta con un gobernador aliado del deporte y una visión de largo plazo; mientras que el integrante de la Federación de Muay Thai, José Javier Alarcón Jiménez, destacó que la entidad ofrece condiciones que fortalecen tanto el alto rendimiento como la preparación académica, lo que la consolida como referente nacional.

Están presentes más de 100 representantes del deporte nacional, entre directoras y directores en los estados, presidentes de las federaciones deportivas, así como presidentes de organismos deportivos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto Nacional de los Trabajadores (INDET).

