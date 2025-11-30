SEDIF e IBERO firman convenio de servicio social y prácticas profesionales

Con el propósito de contribuir en la formación de personas íntegras y comprometidas con la sociedad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF) firmó un convenio de colaboración con la Universidad Iberoamericana, para que las y los jóvenes realicen su servicio social y prácticas profesionales en las diferentes direcciones y áreas de trabajo del organismo. Dicho acuerdo estará vigente hasta diciembre del 2030.

Al respecto, la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, sostuvo que, con esta unión, las y los estudiantes podrán poner en práctica sus habilidades que adquirieron durante su formación académica, así como reforzar la calidad y el trato humano requeridos al brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad.

En el marco de la firma, el director general del SEDIF, Juan Carlos Valdez Zayas, mencionó que tanto el servicio social como las prácticas profesionales constituyen escenarios de aprendizaje fuera de aulas y laboratorios, y son componentes estratégicos en la preparación académica de la comunidad estudiantil.

Valdez Zayas abundó que los diferentes programas y acciones son encaminados a buscar el bienestar de las familias; sin lugar a dudas, serán espacios de desarrollo situado en contextos reales que ayudarán a garantizar una continuidad en la preparación de las y los universitarios hacia la vida profesional, toda vez que fortalecerán el perfil integral y llevarán un genuino intercambio de valor con la población que más necesita de una red de cariño y ayuda para seguir con su vida diaria.

Por su parte, el rector de la IBERO Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, brindó un mensaje de gratitud y colaboración a las y los representantes de esta importante alianza, debido a que expresó que el SEDIF es una institución estatal con la que comparten la vocación de servicio a las personas vulneradas del contexto social.

Por último, el académico dijo que la firma del convenio es solo el principio de un camino conjunto. “Hago votos para que esta colaboración dé grandes frutos en beneficio del SEDIF, de nuestra IBERO Puebla y de toda la sociedad poblana; para que sea un motivo más para el fortalecimiento de la cooperación entre instituciones estatales y universidad, como agentes de transformación en la realidad”.

Te recomendamos: