OOSLMP instala primer Comité de Gestión por Competencias en Residuos

El Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla (OOSLMP) llevó a cabo la instalación del primer Comité de Gestión por Competencias en Gestión, Regulación, Manejo y Educación Sostenible en Residuos del país, convirtiéndose en la primera entidad a nivel nacional en adoptar de manera formal la solución de certificación por competencias del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) para profesionalizar la gestión integral de los residuos.

Durante el acto protocolario, se destacó que este paso histórico coloca a Puebla a la vanguardia, al establecer un modelo pionero que podrá ser replicado por otros municipios e instituciones interesadas en fortalecer sus capacidades técnicas y operativas bajo estándares reconocidos a nivel nacional.

Durante su intervención, el titular del Organismo, Ormar Rodríguez, resaltó: “Hoy damos un paso decisivo hacia la profesionalización y la excelencia. La instalación de este Comité, respaldado por CONOCER, nos convierte en el primer organismo del país en certificar formalmente las competencias vinculadas al manejo de residuos. Puebla demuestra que la gestión de residuos debe realizarse con ciencia, técnica, formación y responsabilidad ambiental”.

La creación de este Comité responde a la necesidad de garantizar procesos sólidos, profesionales y alineados a las exigencias actuales del manejo de residuos urbanos. A través del modelo de CONOCER, se busca asegurar que cada área del Organismo sea operada por personal capacitado, evaluado y certificado.

El Comité permitirá:

Definir estándares de competencia acordes con las necesidades reales del municipio.

Impulsar la capacitación y evaluación continua del personal operativo, técnico y administrativo.

Fortalecer procesos más eficientes, seguros y sostenibles.

Alinear la operación del Organismo con las mejores prácticas nacionales e internacionales.

Brindar certeza a la ciudadanía, garantizando que la gestión de los residuos está en manos de personal altamente capacitado.

Un modelo CONOCER al servicio de la sostenibilidad

La instalación del Comité también impulsa la profesionalización en toda la cadena de gestión de residuos, reconociendo formalmente habilidades y conocimientos que históricamente no habían sido certificados:

Profesionalizar y certificar a los actores clave del sistema de residuos.

Generar estándares sólidos en separación, recolección, valorización y disposición final.

Reconocer el trabajo de recolectores voluntarios y empresas con buenas prácticas.

Fomentar la empleabilidad verde y la innovación en reciclaje, reducción y gestión sostenible.

Con este paso, el Gobierno de la Ciudad no solo fortalece sus procesos internos, sino que se consolida como un referente nacional en certificación, profesionalización y liderazgo ambiental.

