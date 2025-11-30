San Andrés Cholula realiza “La Noche de las Estrellas 2025”

Más de 10 mil personas disfrutaron de una noche dedicada a la ciencia y a la observación del cosmos en el Parque Intermunicipal y el Museo Regional de Cholula durante la edición 2025 de “La Noche de las Estrellas”.

Entre planetarios, talleres y telescopios, así como un foro artístico-cultural y la conferencia magistral sobre los 700 años de la fundación de Tenochtitlán impartida por el arqueoastrónomo mexicano, Jesús Galindo Trejo, investigador de la UNAM, las y los visitantes provenientes de distintas regiones del estado vivieron una experiencia que impulsó el interés por la astronomía, especialmente entre niñas y niños.

El evento organizado por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) en coordinación con el Ayuntamiento de San Andrés Cholula y Museos Puebla del Gobierno del Estado, reunió a universidades e instituciones educativas que se sumaron a esta jornada de divulgación científica. Las familias participantes se acercaron a temas como el funcionamiento del Gran Telescopio Milimétrico (GTM), ubicado en la montaña Sierra Negra, además de exposiciones de física, química y mecatrónica.

En el acto inaugural estuvieron presentes la regidora Raquel Zacatzi Fragoso y la secretaria de Cultura y Turismo, Eva María Toxqui Daniel, en representación de la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres. Por parte del INAOE, David Sánchez de la Llave, director general, José Ramón Valdés Parra, coordinador de astrofísica. También participó la directora del Museo Regional, Rosario Vega Briones, junto con invitadas e invitados especiales.

Con iniciativas como esta, el Gobierno Municipal impulsa la colaboración institucional para acercar la ciencia a la comunidad, promoviendo el interés científico y la convivencia familiar.

