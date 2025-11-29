Lupita Cuautle entrega 15 mil paquetes nutricionales

Con el objetivo de impulsar una alimentación adecuada entre las familias sanandreseñas, la presidenta municipal, Lupita Cuautle Torres, entregó 15 mil paquetes alimentarios en todas las comunidades del municipio como parte del programa “Con Rumbo a una Mejor Nutrición”.

Al concluir con éxito esa la quinta y última entrega del año, la edil subrayó que una nutrición correcta es fundamental para el bienestar familiar y social. Asimismo, señaló que alcanzar esta quinta etapa representa un apoyo directo a la economía de 3 mil núcleos familiares, beneficiando de manera indirecta a cerca de 12 mil personas, lo que contribuye a reducir carencias sociales y a promover mejores hábitos alimentarios. Adelantó que el próximo año se buscará ampliar el número de personas beneficiarias.

Por su parte, la secretaria del Bienestar, Nohemí Azcatl Cortés, informó que en próximas fechas se dará a conocer la convocatoria para el registro del siguiente año, así como de los programas sociales que brindan apoyo y atención a todas las zonas de San Andrés Cholula.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece el bienestar, la salud y la economía de las familias sanandreseñas.

