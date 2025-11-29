Dormir a la misma hora reduciría la hipertensión: OSHU

Una investigación de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OHSU) reveló que mantener un horario fijo para dormir reduce la presión arterial en tan solo dos semanas en adultos con hipertensión.

El ensayo, el cual contó con 11 personas de mediana edad, demostró que al reducir la variación de acostarse de 30 minutos a siete minutos, la presión sistólica bajó 4 mmHg y la diastólica a 3 mmHg. ​

Asimismo, los investigadores destacaron que tales reducciones modestas disminuyen significativamente el riesgo cardiovascular. No obstante, los efectos son comparables a más ejercicio o menos sal, según la publicación.​

El profesor Saurabh Thosar explicó que la irregularidad altera ritmos circadianos y la caída natural de presión durante el sueño. Por su parte, indicaron que esta podría ser una estrategia sencilla y de bajo costo.​

Aunque el ensayo es pequeño, los resultados preliminares invitan a ensayos mayores. No obstante, enfatizaron su potencial como intervención accesible para controlar la hipertensión en la población en general.

