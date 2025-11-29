Aficionado del Palmeiras muere al caer de un autobús turístico

Un aficionado del Palmeiras, Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, falleció este viernes en Lima, Perú, al caer de un autobús turístico descapotable rumbo a una concentración previa a la final de Copa Libertadores 2025 contra el Flamengo.​

El accidente ocurrió en la Costa Verde, distrito de Barranco, cuando el vehículo lleno de seguidores del Verdao pasó bajo un puente. No obstante, Brunelli sufrió un golpe en la cabeza y cayó al pavimento, según medios de comunicación.

Algunos testigos señalaron que la víctima se encontraba ebria y saltó desde el techo del bus. Sus compañeros detuvieron el vehículo, lo levantaron y lo trasladaron a la clínica Maison de Santé en Chorrillos, donde se confirmó su deceso.​

El general Felipe Monroy, jefe policial de Lima, indicó que el hincha no percibió el puente peatonal a la altura de playa Los Yuyos. Por su parte, el Palmeiras lamentó el hecho y se solidarizó con la familia.​

La ciudad recibe miles de aficionados de ambos equipos para el partido de este sábado en el Estadio Monumental. Asimismo, fanáticos del Flamengo se concentran en Miraflores y del Palmeiras en Barranco, en ambiente festivo.​

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o falecimento do torcedor Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, que estava em Lima, no Peru, para acompanhar a decisão da CONMEBOL Libertadores, marcada para este sábado (29). De acordo com autoridades locais, o palmeirense foi… pic.twitter.com/lnRKxsebA5 — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 29, 2025

