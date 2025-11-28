Disminuyen muertes por sarampión pero aumentan casos: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que los esfuerzos globales de inmunización han reducido en un 88% las muertes por sarampión entre 2000 y 2024, salvando aproximadamente 59 millones de vidas mediante la vacunación.

Pese a este avance, en 2024 se registraron 95 mil fallecimientos, principalmente en niños menores de cinco años, y 11 millones de infecciones, casi 800 mil más que en 2019, según el reporte presentado.

El director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó como “inaceptable” cada muerte por una enfermedad prevenible con vacunas.

El organismo detectó incrementos significativos de casos en comparación con 2019: 86% en el Mediterráneo Oriental, 47% en Europa y 42% en Asia Sudoriental. Solo la Región de África mostró mejoras, con reducciones del 40% en casos y 50% en muertes, atribuidas al aumento en la cobertura vacunal.

En el continente americano, varios países de la región, incluidos México y otras naciones, han comenzado a enfrentar brotes activos.

La cobertura global de inmunización alcanzó 84% para la primera dosis y 76% para la segunda en 2024, aún por debajo del 95% recomendado por la OMS para interrumpir la transmisión. Más de 30 millones de niños permanecen insuficientemente protegidos, tres cuartas partes en contextos frágiles o afectados por conflictos.

En 2024, 59 países reportaron brotes grandes o disruptivos, casi el triple que en 2021. La OMS advirtió que recortes financieros en programas de inmunización podrían ampliar las brechas de protección y generar más brotes en el próximo año, poniendo en riesgo el avance hacia las metas de eliminación global.

