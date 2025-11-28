Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres: FGE

La Fiscalía General del Estado, bajo el mando de Idamis Pastor Betancourt, aseguró la detención en Huauchinango de Eduardo N., de 32 años y originario de Pahuatlán, por su presunta responsabilidad en la agresión sexual a una menor de edad, afirmó que existe cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en la entidad.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el ahora detenido habría agredido sexualmente en al menos dos ocasiones a la víctima, a quien mantenía bajo amenazas para evitar que revelara los hechos a su familia.

La Fiscalía destacó la intervención de un equipo interdisciplinario especializado -integrado por personal de trabajo social, médico, psicológico y un traductor de Pahuatlán, que permitió recabar evidencias y obtener la orden de aprehensión de manera ágil.

El presunto agresor fue puesto a disposición del Juez de Control para el seguimiento del proceso legal.

Pastor Betancourt reiteró el compromiso institucional de brindar atención oportuna, humana y cercana a las víctimas, evitando cualquier forma de revictimización, y confirmó que se han emitido instrucciones específicas a todas las fiscalías y coordinaciones para garantizar este enfoque en la atención a casos de violencia de género.

