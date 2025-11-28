CECyTE Puebla obtiene primer lugar nacional en disminución de deserción escolar

Durante la “Tercera Reunión Nacional de directoras y directores generales de los CECyTEs”, realizada en el estado de Baja California Sur, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (CECyTE), obtuvo el primer lugar nacional en disminución de la deserción escolar y el tercer lugar por incremento en la matrícula 2024-2025.

Este reconocimiento responde a la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y cuenta con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, quien, desde el Gobierno del Estado de Puebla, impulsa políticas que garantizan el acceso, la permanencia y el bienestar de la comunidad estudiantil.

Este resultado refleja el trabajo coordinado entre directivos, docentes y personal administrativo, así como con el liderazgo de su directora general, Virginia González Melgarejo.

Es importante destacar que la disminución de la deserción escolar derivó de acciones de seguimiento académico, atención personalizada y programas que fortalecen la vida escolar. El aumento en la matrícula refleja la confianza de las familias poblanas y el impacto positivo de los planteles en distintas regiones del estado.

El CECyTE Puebla reafirma su compromiso con la transformación educativa del país y del estado, bajo los principios de responsabilidad social, ética pública y mejora continua, siempre con la convicción de trabajar por Amor a Puebla y con una visión que invita a Pensar en Grande.

