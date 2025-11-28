Irán boicoteará sorteo de la Copa Mundial en EU por visas negadas

La Federación de Fútbol de Irán anunció este viernes que boicoteará el sorteo del Mundial 2026 programado para la próxima semana en Washington, luego de que Estados Unidos negara visas a miembros destacados de su delegación, incluido el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj.

Amir-Mahdi Alavi, portavoz de la federación iraní, declaró que tras consultar con el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Asuntos Exteriores, se informó a la FIFA que “el problema de las denegaciones de visas a algunos miembros de la federación se ha vuelto antideportivo“.

Como resultado, “ningún miembro de la FFIRI ni el personal de selección iraní participará en la ceremonia del sorteo”. La ceremonia del sorteo final está programada para el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

La decisión afecta particularmente a Mehdi Taj, quien además de presidir la federación iraní, es vicepresidente de la Confederación Asiática de Fútbol y miembro de comités de la FIFA que supervisan las competiciones del organismo rector. Según informes, Estados Unidos solo ha concedido visas a cuatro miembros de la delegación iraní: el técnico Amir Ghalenoei y tres jugadores.

El boicot se produce a pesar de que el gobierno del presidente Donald Trump había prometido exenciones para “atletas o miembros de equipos deportivos” que viajen para eventos deportivos importantes.

The Final Draw for the FIFA World Cup 2026 is almost here



Find out everything you need to know ahead of 5 December — FIFA (@FIFAcom) November 25, 2025

Te recomendamos: