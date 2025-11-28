Temporada final de “Stranger Things” provoca caída de Netflix

El pasado martes 26 de noviembre se estrenó la primera parte de la última temporada de Stranger Things, rompiendo récords históricos de audiencia y, de paso, provocando la caída del gigante del streaming, Netflix. Tras casi una década, la serie llega a su fin con la temporada 5.

Pocas veces un programa genera tanta expectativa en cada una de sus nuevas presentaciones, y en este caso, la audiencia crece en medidas exorbitantes a pesar de la distancia de años entre cada estreno.

La serie ambientada en el pueblo ficticio de Hawkins en Indiana, con Once, Mike, Dustin, Will y Max, ha logrado generar sentimientos de cariño y aprecio en sus seguidores, y más, porque literalmente han estado en cada una de las etapas de los artistas y actrices, desde la adolescencia hasta su actual edad adulta.

Todo el mundo esperó durante 3 años para poder tener el desenlace de este proyecto que arrancó en 2016, y ahora, con el primer volumen, ha roto todo tipo de estadísticas en apenas un día de su salida al aire.

stranger things 5 vol. 1 is now playing. pic.twitter.com/f8Vq8XJZl2 — sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) November 27, 2025

Tal vez te interese: Sergio Andrade vuelve a la escena tras su salida de prisión

En principio, según Downdetector, la empresa líder en detección de fallas de servicios en línea, informó que aproximadamente hubieron 14 mil reportes de deficiencias en la plataforma de Netflix, sin contar las millones de quejas de las redes sociales en todo el mundo.

El cocreador de la serie, Ross Duffer, compartió que previo a la publicación global del gran final, el gigante del streaming aumentó su ancho de banda para prevenir esta situación; sin embargo, nunca esperaron que los números planeados se vieran superados por gran diferencia, provocando la caída de varios de sus servidores a lo largo de cada continente.

No obstante, las dificultades se acabaron al poco tiempo, pues se logró resolver la situación con eficiencia para que todas las cuentas pudieran disfrutar de su tan ansiado programa.

todo el día esperando a que sean las 22 para ver Stranger Things y se cae Netflix yo no lo puedo creer pic.twitter.com/HlI6edWrxd — lari (@larifoster) November 27, 2025

Con esta noticia se confirmó que por primera vez una serie logra “apoderarse” del top global, ya que las cuatro temporadas se encuentran en los primeros puestos al ser vistas de nuevo.

Así, con tantos años construyendo un legado, el cierre de Stranger Things consistirá en tres volúmenes. El primero, el 26 de noviembre (ya disponible con 4 capítulos); el segundo, el 26 de diciembre (con 3 ediciones); y el episodio final, el 31 de diciembre. Todos a la misma hora en todo el mundo (7 de la noche para México, hora CDMX).

De esta manera, Vecna, los demogorgones y Hawkins dirán adiós junto al año 2025.

Editor: Alejandro Villanueva

Te recomendamos: