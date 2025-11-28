Bomberos de Texmelucan controlan incendio en bodega de madera en la México-Puebla

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Dirección del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, atendió reporte de emergencia relacionado con el incendio registrado en una bodega que almacenaba madera, ubicada en la carretera federal México-Puebla.

El Heroico Cuerpo de Bomberos, arribó al lugar del siniestro para comenzar los trabajos correspondientes a fin de controlar las llamas y el riesgo en la zona.

Como medida preventiva, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acordonó la zona del incendio para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y evitar afectaciones por la presencia de humo.

Ante este hecho, no se reportaron heridos, sólo daños materiales en el lugar por la oportuna intervención de los equipos de emergencia. Cabe señalar que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del origen del siniestro.

