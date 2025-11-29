Llevan jornadas de bienestar animal a cinco colonias de Puebla

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, puso en marcha una serie de jornadas integrales de bienestar animal en diversas zonas de la capital como Las Hadas, 15 de Septiembre, Jardines de la Montaña, Constitución Mexicana y el Fraccionamiento Los Héroes.

Durante las actividades, animales de compañía de estas colonias recibieron consultas veterinarias, vacunación antirrábica, esterilizaciones, orientación sobre cuidado responsable, así como información sobre los programas municipales de adopción y protección animal.

El titular de la dependencia, Iván Herrera, destacó la importancia de llevar estos servicios directamente a las comunidades para brindar el acceso a servicios que garanticen la salud y bienestar de los animales de compañía.

“El alcalde Pepe Chedraui nos ha instruido a fortalecer estas acciones y ampliar su cobertura, para que más colonias, fraccionamientos y todas las juntas auxiliares puedan beneficiarse de atención directa y de calidad”, añadió.

Asimismo, se invita a la población a estar atenta a las próximas fechas de jornadas que continuarán implementándose en distintas zonas de la ciudad para beneficio de las familias poblanas.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, reafirma su compromiso de seguir trabajando por un municipio más responsable, empático y consciente del bienestar animal.

