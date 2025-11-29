Puebla llama a extremar precauciones por descenso de temperaturas

El Gobierno de la Ciudad de Puebla informa que, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se prevé la presencia de entre 51 y 56 sistemas frontales durante la Temporada de Frentes Fríos 2025-2026, la cual concluirá oficialmente el 15 de mayo.

De acuerdo con los registros históricos del periodo 1991-2020, el promedio nacional de frentes fríos fue de 50 por temporada; por lo tanto, la cifra pronosticada para este ciclo se mantiene dentro del rango esperado. Se estima que ocurrirán 6 frentes en noviembre, 7 en diciembre, 6 en enero, 5 en febrero, 6 en marzo, 5 en abril y 3 en mayo. Estas condiciones reflejan una temporada con variaciones moderadas respecto al comportamiento climático habitual en el territorio nacional.

Para el país en general, se prevé que esta temporada invernal se caracterizará por inviernos ligeramente más cálidos y secos, sobre todo en las regiones del norte. Sin embargo, los efectos pueden variar según la zona geográfica, con descensos notables de temperatura y eventos climáticos asociados a la interacción de masas de aire frío provenientes del Ártico.

En el caso particular de nuestra capital, situada a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, se esperan temperaturas para esta temporada mínimas de 6°C y máximas de 18°C, aunque en algunas zonas y/o juntas auxiliares podrían registrarse valores cercanos a los 0°C durante diciembre y enero. Estas condiciones serán consecuencia directa de las masas de aire polar que podrían extender su influencia hasta en el Valle de Puebla.

Ante este panorama, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, exhorta a la población a protegerse del frío, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos. Se recomienda especial cuidado con menores de edad, personas adultas mayores y con enfermedades respiratorias, debido al incremento en la incidencia de gripes, alergias y padecimientos de vías respiratorias. Asimismo, se sugiere evitar la exposición prolongada al aire libre, abrigarse adecuadamente y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

