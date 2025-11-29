Impulsan entornos digitales seguros para niñas y niños de Puebla

Como parte del espacio de diálogo participativo, seguro y respetuoso generado durante el Foro “ImagiNNAcción Transformando lo que Vemos”, 65 niñas, niños y adolescentes de 18 diferentes municipios intercambiaron ideas sobre la programación y contenidos audiovisuales.

Este ejercicio de participación ciudadana, realizado en la sede del Congreso del Estado de Puebla, se incluye en las actividades que desarrolla la Comisión de Tecnologías de la Información y Contenidos Audiovisuales del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla (SIPINNA) del Estado de Puebla, toda vez que el objetivo es incidir en estos temas como parte de una formación humana, sin violencia, además de que ellas y ellos se vean representados en los contenidos de prensa, radio, televisión y redes sociales.

En este contexto, el secretario ejecutivo de este organismo, Gonzalo Prado Álvarez, mencionó que se logró que cada persona se expresara conforme a sus derechos y desde su punto de vista qué se puede hacer para mejorar los contenidos y protegerlos de la información que no les sirve para su formación.

El integrante de la Comisión de Tecnologías de la Información y de Contenidos Audiovisuales, el menor Santiago Emilio Soya Leal, señaló que las infancias y adolescencias necesitan ser escuchados para construir entornos digitales seguros.

A nombre de la niñez y adolescencia poblana, Ximena Ixmucane Acevedo Pérez, de 14 años, habitante de Pantepec e integrante del Consejo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla (COPANNA), mencionó que el acceso a medios y audiovisuales no solo se refiere a instrumentos, sistemas y/o aparatos electrónicos, sino a tener información que sea útil, sana y digna de compartir o replicar.

Para finalizar este foro, las y los representantes de cada una de las 10 mesas de trabajo pidieron ser escuchadas y escuchados por las personas que elaboran los programas y contenidos en televisión y redes, así como también que pongan restricciones para proteger su integridad y datos personales, es decir, que se evite a toda costa ser presas de las y los delincuentes. “Estamos inmersos en la tecnología y cada día es más difícil prohibir la utilización de los medios de comunicación, pero deben poner restricciones. Nosotros entenderlas y respetarlas”.

Su intervención concluyó en la integración de un decálogo que busca protegerlos y que se vean presentes. De igual manera, mencionaron que aprendieron los riesgos que pueden encontrar, como el robo de identidad, la extracción de menores, el ser violentados por personas que buscan el cobijo del internet y el anonimato para hacer daño. Las infancias y adolescentes hicieron hincapié en que hay una responsabilidad social en el uso de la tecnología, por lo que autoridades y sociedad civil deben actuar en consecuencia.

En este evento participó el Sistema de Información y Comunicación del Estado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Secretaría de Educación Pública, la Coordinación de Comunicación y Agenda Digital del Gobierno del Estado, el Congreso del Estado de Puebla, la Universidad Iberoamericana Puebla, la Policía Estatal Cibernética y Niños Totonacos Asociación Civil como integrantes de la Comisión de Tecnologías de SIPINNA, así como niñas, niños y adolescentes de los municipios de Palmar de Bravo, Huehuetlán, Izúcar de Matamoros, Tepeaca, Coronango, Pantepec, San Andrés Cholula, Huejotzingo, Amozoc, Atzala, Acajete, Chila de la Sal, San Salvador el Verde, Acatzingo, San Martín Texmelucan, Acatlán, Puebla y Pahuatlán.

