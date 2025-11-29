Puebla Capital celebra Primera Sesión del SIPINNA municipal

Con el firme propósito de impulsar acciones integrales que procuren el bienestar de la niñez y juventud poblana, el Gobierno de la Ciudad de Puebla celebró la Primera Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) del municipio, acción interinstitucional que encabeza el DIF Puebla Capital bajo el liderazgo de la presidenta del Patronato, MariElise Budib.

Por unanimidad de votos, las y los participantes aprobaron la creación de dos nuevas comisiones; la primera sobre “Participación de Niñas, Niños y Adolescentes” y la segunda de “Combate a Todas las Formas de Violencia en Contra de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Durante su intervención, la directora jurídica y, a su vez, secretaria ejecutiva del organismo, Irma Méndez señaló que estas aprobaciones propiciarán que se vinculen los programas asistenciales del SMDIF con las iniciativas del SIPINNA. De igual manera recordó que, con ello se busca el diseño, implementación y mejora constante de políticas públicas que impacten en el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Cabe señalar que, la Comisión de Participación estará conformada por las y los titulares del Instituto Municipal de Planeación, el Instituto Municipal de la Juventud, el Instituto Municipal de Arte y Cultura, la Secretaría de Medio Ambiente, la Coordinación General de Comunicación Social, el Instituto Municipal del Deporte, la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como por regidores y la asociación Pro Niñez A.C.

Por su parte, la Comisión de Combate a la Violencia estará integrada por la regidora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Alondra Méndez Luis; así como por titulares de la Sindicatura Municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto Municipal de la Juventud, la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, el Instituto Municipal de Planeación, la Coordinación General de Comunicación Social, la Secretaría de Economía y Turismo y, como representante de la sociedad civil, JUCONI A.C.

De esta forma, el Gobierno de la Ciudad a través del DIF Puebla Capital reafirma el compromiso de proteger a la niñez y juventud poblana, para priorizar su crecimiento y desarrollo de forma integral y responsable.

Te recomendamos: