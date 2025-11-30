Trabajadora del Ayuntamiento de Acajete denuncia hostigamiento laboral y sexual

Una trabajadora del Ayuntamiento de Acajete, Susana Díaz Hernández, acusó al presidente municipal Cristian Flores Flores de amenazarla a ella y a su familia para proteger a su amigo y ex secretario general de Gobierno, Fredy C. H., quien fue denunciado por acoso sexual contra ella este año.

En conferencia de prensa, compartió que desde el 28 de octubre del año pasado que ingresó a trabajar al Ayuntamiento de Acajete y la asignaron a la dependencia municipal, el exfuncionario público le hacía insinuaciones, las mismas que escalaron hasta llegar a tocamientos el 3 de julio de 2025.

Susana denunció ante las autoridades, pidió apoyo del gobierno estatal y el edil firmó una minuta de trabajo para resolver “el conflicto” al interior del Ayuntamiento, en la que se comprometía a no hostigarla ni a ella ni a su familia, dos de ellos que trabajaban en el Ayuntamiento; sin embargo, incumplió.

Uno de sus familiares fue despedido y el edil pidió a Susana quitar las denuncias, ya que se podían “cargar a su hermano”. “Me dicen que yo me deje de estas cosas, porque no sé qué me va a pasar, me están amenazando”, declaró.

Te puede interesar: “Árbol de la Esperanza” visibiliza a desaparecidos en Puebla

Susana acusó que el edil lo protege, debido a que es su amigo y mano derecha; inclusive en la minuta de acuerdo con el gobierno estatal logró que lo separaran del cargo, pero el presidente municipal nombró a su hijo para ocupar su lugar.

Cuando Susana les informó lo que había sucedido, el representante de la judicatura y el tesorero le ofrecieron a él y a su hermano dinero y puestos, a cambio de que desistiera de la denuncia, a lo cual se negaron.

Por lo anterior, pidieron de nueva cuenta el apoyo del gobierno estatal, al considerar que se siente en peligro por denunciar y alzar la voz.

Editor: César A. García

Te recomendamos: