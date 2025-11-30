Gobierno estatal mantiene atención en Chicontla tras lluvias

El Gobierno del Estado, que encabeza Alejandro Armenta, a través de la Coordinación General de Protección Civil, mantiene acciones en la comunidad de Chicontla, municipio de Jopala, tras las afectaciones por las lluvias registradas el pasado jueves 27 de noviembre.

En la zona se llevan a cabo acciones de mitigación de riesgos, con el retiro de árboles caídos que afectaban a una vivienda y limpieza de caminos.

Se mantiene atención interinstitucional con trabajo coordinado con el Sistema Estatal DIF (SEDIF), Secretaría de Bienestar, Infraestructura y autoridades municipales para la rehabilitación de viviendas y espacios públicos.

Asimismo, se instaló una mesa de atención ciudadana y se realizaron recorridos en comunidades aledañas, para identificar necesidades adicionales.

El Gobierno de Puebla mantiene una visión humanista, con la cual se da atención prioritaria a las necesidades de las comunidades afectadas por fenómenos meteorológicos.

