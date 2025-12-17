Aprehenden al líder del SPTL por presunta extorsión en Quecholac

El secretario general del Sindicato Progresista de Trabajadores Libertad, Rafael C. R., fue aprehendido por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Quecholac, por su presunta relación con actos de extorsión.

La detención ocurrió en las inmediaciones del kilómetro 6.5 de la carretera Tecamachalco-Quecholac. El hombre de 52 años fue puesto a disposición del Juez de Control de Quecholac para el proceso legal correspondiente.

De manera extraoficial, se informó que la denuncia fue presentada por una socia de la empresa Consorcio Andrade & Espinoza S.A. de C.V., dedicada a la venta de materiales para la construcción en Puebla.

Aunque hasta ahora no han detallado la modalidad de la presunta extorsión, por lo que se espera que más adelante las autoridades correspondientes emitan un informe oficial sobre este caso.

Editor: César A. García

