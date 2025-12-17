Corte IDH condena a México por tortura y muerte de Ernestina Ascencio

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó este martes su sentencia contra México por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años fallecida en 2007 en Veracruz.

El fallo declara al Estado mexicano responsable por la agresión cometida por elementos del Ejército en un campamento militar cercano a Tetlalzinga, Soledad Atzompa. La falta de atención médica provocó su deceso en el Hospital Regional de Río Blanco.

La mujer de Sierra de Zongolica, Veracruz, alcanzó a decirle a su hija en náhuatl que “los soldados se me echaron encima“. La Corte estableció que el acto constituyó tortura intencional con fines de humillación, en un contexto de militarización.

El Gobierno de México aceptó su responsabilidad internacional por vulnerar derechos a la vida, salud, garantías judiciales e integridad personal de la víctima y su familia. Admitió fallas en la investigación, cerrada sin perspectiva de género, étnica y etaria.

La investigación oficial en su momento desvirtuó inicialmente la violación sexual y atribuyó la muerte a causas naturales, pese a peritajes contrarios. Por su parte, la familia enfrentó obstáculos, presiones e intimidaciones en su búsqueda de justicia.

El Estado mexicano reiteró su compromiso de analizar la sentencia con un enfoque interseccional, garantizar verdad, justicia, reparación integral y no repetición. El fallo sienta precedente sobre violencia contra mujeres indígenas.

