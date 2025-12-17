Dictan 70 años a exalcaldesa de Amanalco por doble homicidio

Un tribunal del Estado de México dictó 70 años de prisión contra María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, por el homicidio del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer.

La Fiscalía del Edomex acreditó que la exalcaldesa envió a las víctimas a una comisión en Zacazonapan en enero de 2023, donde pidió apoyo al grupo La Familia Michoacana, con el que tenía relación, para privarlos de la vida.

El 25 de enero de 2023, Lara de la Cruz y su chofer fueron interceptados por un comando en una carretera del sur del estado. Ambos murieron por disparos de arma de fuego. Los cuerpos fueron localizados en Zacazonapan.

La sentencia contempla además una multa, el pago de 207 mil 234 pesos como reparación del daño para cada víctima, y la pérdida de los derechos civiles y políticos de la ahora condenada.

Martínez Robles fue detenida como parte de la “Operación Enjambre”, por autoridades federales y estatales en el Edomex. La operación involucró a la SSPC, Sedena, Semar, Guardia Nacional, CNI y SSEM.

