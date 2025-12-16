MariElise Budib supervisa programa alimentario en San Miguel Espejo

La presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, visitó la inspectoría de San Miguel Espejo a fin de dar seguimiento al estado nutricional de beneficiarias y beneficiarios de “Pequeños Imparables”, una iniciativa diseñada para combatir la desnutrición de niñas y niños, con el objetivo de contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de grupos en situación de vulnerabilidad.

Ante madres de familia, principalmente, la presidenta del Patronato expresó que los avances de este proyecto son positivos y a la vista de todos. “Es la quinta vez que venimos a esta parte de la ciudad donde medimos, pesamos a los chiquitos y les tomamos un estudio de EmoCue para checar su hemoglobina; sobre ello, les damos un suplemento alimentario para que se desarrollen física y neurológicamente bien. Hemos visto niños que han crecido, que tenían anemia y que ya no tienen, y muy contenta de ver resultados”, afirmó.

Este esfuerzo fue implementado en una de las zonas con mayor vulnerabilidad de la capital, con el objetivo de detectar casos de anemia. A los menores que presentan bajo peso o talla se les entrega un suplemento alimenticio que contiene los nutrientes necesarios para fortalecer su crecimiento y desarrollo. Adicionalmente, cada dos meses, personal médico del DIF Puebla Capital realiza visitas de seguimiento para evaluar la evolución de cada beneficiario.

Durante estas jornadas, el equipo del DIF municipal también imparte pláticas de salud bucal, entrega apoyos alimentarios y prendas abrigadoras, con la intención de brindar atención integral a las familias. En esta ocasión y en el marco de las fiestas decembrinas, MariElise Budib entregó aguinaldos a cada una de las niñas y niños.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, refrenda el compromiso con el sano crecimiento y desarrollo de la niñez, acercando alimentos nutritivos y mejores oportunidades a los hogares poblanos.

