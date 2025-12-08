Alcalde electo de NY publica video para defenderse del ICE

El próximo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó un video en sus redes sociales acerca de qué hacer en caso de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) realice una detención. Su proceso iniciará el primero de enero y promete cuidar a los inmigrantes de la “gran ciudad”.

Tras la reciente redada de los agentes de ICE en el barrio de Chinatown en Canal Street que culminó en protestas, violencia y muchos arrestos, el progresista pidió conocer sus derechos para “protegerse” de los actos ilegales de los policías de inmigración.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la movilización del gobierno fue por la búsqueda de bienes de contrabando; sin embargo, la intención fue la detención irregular de inmigrantes.

Con base en ese precedente y de cara a un futuro que tenga más presencia de ICE, Mamdani publicó un video explicando los pasos que se deben seguir en caso de redadas e instó a usar medidas legales como la vía en que se puede combatir a los agentes.

Bajo la administración de Trump se han registrado más de 220 mil detenciones, con 75 mil personas sin antecedentes penales entre ellas.

En principio, enfatizó como primordial que ningún elemento puede entrar a propiedades privadas, llámese escuelas, trabajo y casa. Sólo podrán acceder en caso de contar con una orden judicial, a lo que el mandatario también mostró cómo se ve ese papel.

“A veces ICE te mostrará papeles que se parecen a una orden y dirán que tienen derecho a arrestarte. Eso es falso”, aclaró con las muestras de cada una.

De igual manera, hizo énfasis en mantener la calma, no resistirse al arresto, grabar todo y evitar salir de las zonas privadas. El Partido Demócrata apoyó al próximo alcalde, que empezará sus funciones a partir del primero de enero.

Zohran, frente a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo acusa de “comunista” y de que también debe ser deportado (por haber nacido en Uganda), ha tomado acciones en contra para apoyar a los inmigrantes.

“Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes y lucharé cada día para garantizar que nuestros hermanos y hermanas inmigrantes sean protegidos, apoyados y celebrados”, sentenció para cerrar su video.

