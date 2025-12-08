Sergio Salomón no se deslinda de exfuncionarios de SEP ante auditoría

Ante las investigaciones contra extitulares de la SEP de Puebla por la entrega irregular de plazas, el exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina afirmó que no se deslinda de sus amistades, pero dijo que todos los servidores públicos tienen la responsabilidad de rendir cuentas claras.

En entrevista, el ahora comisionado del Instituto Nacional de Migración (INAMI) fue cuestionado sobre la posibilidad de que Jorge Estefan Chidiac e Isabel Merlo Talavera, a quienes designó como responsables de la SEP durante su gestión, hayan cometido irregularidades.

Al respecto, el exmandatario fue tajante al señalar que no se deslinda de sus amistades y que ambos son personas en las que confió para desempeñarse como titulares de la SEP, aunque recalcó que como funcionarios públicos tienen la responsabilidad de rendir cuentas claras.

Asimismo, dijo que lo mejor es esperar los resultados que arroje la auditoría que la administración de Alejandro Armenta Mier realiza sobre dicha dependencia, y manifestó que cuando eso ocurra, cada quien deberá asumir las responsabilidades que le correspondan; en tanto, se debe respetar la presunción de inocencia.

“Creo que vale la pena que den los resultados de las auditorías que mandaron hacer y si alguien tiene responsabilidades, que las asuma“, sostuvo.

Añadió que, como gobernador de Puebla, la instrucción a los miembros de su gabinete fue que trabajaran en estricto apego a la ley, pero indicó que si en algún momento hubo una irregularidad, se debe demostrar antes de acusar.

Céspedes Peregrina visitó la capital poblana para dar el banderazo al operativo de invierno del programa “Héroes Paisanos” del INAMI, a través del cual 479 observadores están en puntos estratégicos de acceso al país para proteger y orientar a los paisanos que regresan a sus comunidades para las fiestas decembrinas.

Reconoce a Armenta como jefe político

En su mensaje, aseguró que a su regreso los paisanos encontrarán un México y Puebla distintos, con mejores condiciones para el futuro de sus familias, pues el país y la entidad están en manos de gobiernos humanistas.

Señaló que, así como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enfrentado calumnias y desafíos de los que ha sabido salir adelante, y afirmó que en Puebla ocurre algo similar con el gobernador Alejandro Armenta Mier, a quien expresó su respeto, pues lo reconoció como el “jefe político” en Puebla.

Enfatizó que cada una de las acciones que emprende Alejandro Armenta las hace con el corazón y buscando el bienestar de las familias poblanas; por ello consideró que en torno a él se construirá una mejor Puebla.

Más de 8 mil poblanos deportados

Por otra parte, Céspedes Peregrina informó que en lo que va del año 8 mil 368 poblanos fueron deportados de Estados Unidos, cifra que aseguró es la más baja que se tiene desde la administración de Bill Clinton, de 1993 a 2001.

“Tenemos todavía los porcentajes más bajos desde el presidente Clinton, a nivel federal”, afirmó.

​El número de poblanos deportados representa el 5.5 por ciento del total nacional de 151 mil 617 mexicanos devueltos en el mismo lapso, mientras que en el año 2024 fue de 271 mil 484 repatriaciones.

Armenta reconoce labor de Céspedes

En su intervención, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que la libertad de tránsito internacional es un derecho y la llegada de migrantes al país significa un gran reencuentro de familias.

Señaló que la principal fuente de ingresos que tiene México son las remesas; incluso mencionó que durante la pandemia de COVID-19, pese a que la economía estaba paralizada, los envíos de recursos crecieron en un 20 por ciento; por ello son reconocidos como “Héroes de la Patria“.

Destacó que, para eficientar las remesas que reciben familias poblanas, su administración instaló la primera fábrica de paneles solares que cuenta con capital migrante, además que, ante la etapa compleja que viven en la Unión Americana, su administración destinó recursos para rehabilitar las Casas de Representación.

En ese contexto, consideró que Céspedes Peregrina está haciendo un trabajo extraordinario al frente del INAMI, recorriendo la nación y haciendo una gran labor de acompañamiento a los paisanos deportados para enviarlos a sus estados de origen.

