Detienen en Perú a presunto asesino de menor española; prófugo durante 15 años

La Policía Nacional de Perú (PNP) detuvo el viernes 5 de diciembre en Lima a Cristian Hernán Yong, alias ‘Chuki’, quien figuraba en la lista de los más buscados de Europol. El individuo era requerido por la Justicia de Espala por el asesinato de la adolescente Silvia R., ocurrido en noviembre de 2010 en el municipio de Leganés.

Según un comunicado policial, la captura se logró tras labores de inteligencia y verificación biométrica que confirmaron que el prófugo utilizaba una identidad falsa en Perú desde hacía 15 años. Fue detenido a las 14:00 hora local en las inmediaciones de una empresa ubicada al sur de la capital peruana.

La víctima, de 16 años, conoció a ‘Chuki’ cuando ella tenía 14 años y él 28. De acuerdo con la investigación policial, “la relación estaba marcada por el maltrato“.

Silvia había decidido terminar la relación en octubre de 2010, semanas antes del crimen, tras sufrir episodios de violencia física.

El cadáver de la adolescente fue encontrado el 11 de noviembre de 2010 dentro de una maleta en un contenedor de basura en Leganés. En la escena del crimen se halló ADN del sospechoso. Según las investigaciones, el varón había comprado con antelación un billete de avión a Lima, ciudad de la que era originario, y huyó el mismo día del asesinato.

Interpol había emitido una alerta roja contra el peruano el 16 de noviembre de 2010, seis días después del crimen.

Te recomendamos: