Ante 600 mil personas, Sheinbaum defiende 7 años de la “4T”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó ante una multitud de 600 mil personas, reunida en el Zócalo de la Ciudad de México que los avances logrados por su administración no serían posibles con los gobiernos del pasado neoliberal. Señaló que, a siete años de la llamada Cuarta Transformación, el modelo económico del gobierno ha dado resultados concretos.

Entre los indicadores citados, Sheinbaum mencionó que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, y que el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos a partir de enero de 2026, lo que representa un incremento del 154 por ciento.

La Inversión Extranjera Directa alcanzó un récord histórico en el tercer trimestre de 2025 con más de 40 mil millones de dólares, y las reservas internacionales del Banco de México llegaron a 250 mil millones de dólares.

En materia de seguridad, la mandataria reportó una reducción del 34 por ciento en homicidios dolosos desde 2018, contrastando este dato con un aumento del 250 por ciento registrado en los periodos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En el ámbito laboral, destacó la creación de 551 mil empleos formales en 2025 y una tasa de desempleo del 2.6 por ciento, además del envío al Congreso de una reforma para establecer la jornada laboral de 40 horas a partir de 2027.

En el Zócalo capitalino, la presidenta @Claudiashein y el pueblo de México celebran siete años de transformación.



"Consolidamos un gobierno honesto, cercano a la gente; un proyecto de nación que nos une y nos representa. Un país puede desarrollarse sin dejar a nadie atrás."





“Tenemos la responsabilidad de consolidar este modelo Humanista como un camino viable de desarrollo económico”, afirmó Sheinbaum durante su discurso. Agregó: “Sepan que nunca voy a traicionar y que cada segundo de vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano“.

La presidenta también enumeró logros en infraestructura, como la construcción de 300 mil viviendas de una meta de 1.2 millones, el avance en proyectos ferroviarios como el México-Pachuca y el Tren Maya, y la puesta en marcha de 17 proyectos estratégicos de agua. Reafirmó la recuperación de Pemex y CFE como “empresas de la Nación”.

En el contexto internacional, Sheinbaum sostuvo que en 2025 se ha demostrado que se puede mantener una buena relación con Estados Unidos “defendiendo siempre nuestra soberanía, con colaboración y sin subordinación, ya que no somos colonia ni protectorado de nadie”.

Concluyó su intervención dirigiendo un mensaje a los asistentes: “Ánimo, México es ejemplo ante el mundo y seguimos haciendo historia. ¡Viva la Transformación de México! ¡Viva México!”.

