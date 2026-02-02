Choque de vehículo contra vivienda deja una mujer muerta en Texmelucan

Un percance vial se registró la mañana de este lunes en la comunidad de San Juan Tuxco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, cuando un vehículo se impactó contra un domicilio particular. El hecho dejó como saldo una mujer fallecida y un hombre herido.

El accidente ocurrió sobre la calle Independencia. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría derivado de una presunta persecución entre una camioneta y un automóvil particular. Durante la maniobra, una de las unidades perdió el control y terminó estrellándose contra una vivienda.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), quienes confirmaron que una mujer, que se encontraba barriendo afuera de su casa al momento del impacto, ya no contaba con signos vitales, al quedar debajo del automóvil.

Asimismo, un hombre de aproximadamente 36 años fue estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital Integral de San Martín Texmelucan, al presentar traumatismo craneoencefálico severo.

Te puede interesar: Tres accidentes en la Puebla-Orizaba dejan daños materiales

La zona permanece acordonada y bajo resguardo de las autoridades, en espera de que se realicen las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Por otra parte, se informó que el conductor de la unidad involucrada huyó del lugar tras el accidente, dejando el vehículo abandonado dentro del domicilio afectado. Las autoridades ya realizan las indagatorias para localizar al probable responsable.

Las corporaciones de seguridad continúan recabando información con el fin de determinar responsabilidades en este lamentable suceso.

Editor: César A. García

Te recomendamos: