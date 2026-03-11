Repartidores de Puebla se movilizan tras presunto robo de una motocicleta

Una fuerte movilización policial se registró en las inmediaciones de los hospitales MAC Puebla y Fifty Doctors Hospital, después de que decenas de repartidores de plataforma se congregaran tras el presunto robo de una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad habría sido sustraída a uno de los repartidores en la zona, lo que provocó que varios trabajadores se organizaran para buscar a los responsables. Algunos de ellos señalaron a franeleros que operan en los alrededores de los hospitales como presuntos implicados.

Durante la concentración, los repartidores bloquearon algunos accesos y retuvieron a varias personas a quienes acusaron de estar relacionadas con robos de motocicletas en el área. Incluso trascendió que los sospechosos habrían sido acorralados en el sótano de uno de los edificios cercanos.

Ante la tensión generada, elementos de seguridad acudieron al lugar para evitar una posible agresión colectiva y mantener el control de la situación, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Editor: César A. García

