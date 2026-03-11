Guadalupe Yamak participa en foro por el 8M en COBAEP Coltzingo

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (#8M), la diputada local Guadalupe Yamak Taja participó en un foro realizado en el COBAEP Plantel 32 de Coltzingo, un espacio de diálogo y reflexión dedicado a reconocer la fuerza, el trabajo y la trayectoria de mujeres que inspiran con su ejemplo.

Durante el encuentro, la legisladora destacó la importancia de generar espacios de conversación con las juventudes, donde se promueva la igualdad, el respeto y el reconocimiento al papel fundamental de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa.

Asimismo, subrayó que este tipo de actividades permiten visibilizar las luchas, los avances y los retos que aún enfrentan las mujeres, al tiempo que motivan a las nuevas generaciones a participar activamente en la transformación de sus comunidades.

Con acciones como esta, Guadalupe Yamak reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas y espacios que fortalezcan los derechos, la participación y el desarrollo de las mujeres poblanas reiterando que su trabajo legislativo se complementa con una labor cercana y territorial, recorriendo las comunidades y escuchando de frente a la ciudadanía.

