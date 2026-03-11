Irán no participaría en Mundial 2026 por guerra con EU e Israel

El ministro de Deportes de Irán, Ahman Donyamali, declaró este miércoles que la selección persa no participará en la Copa del Mundo 2026, en la que tenía programado disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos.

“Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, afirmó Donyamali, en referencia a los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, en los que falleció el ayatolá Alí Jameneí.

En declaraciones a la agencia DPA, el ministro agregó: “Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”.

El anuncio se produce mientras la selección femenina de fútbol de Irán se encuentra en Malasia de regreso a su país, después de que seis de sus integrantes optaran por solicitar asilo en Australia durante la Copa Asiática.

Trump contra Irán

Horas antes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había publicado en su cuenta de Instagram que sostuvo una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, en la que abordaron la situación de Irán. “Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos“, escribió Infantino.

En noviembre pasado, Trump había garantizado que los jugadores y técnicos iraníes recibirían visados para ingresar a Estados Unidos, aunque no así los aficionados, por razones de “seguridad nacional”.

FIFA los castigaría tras ataques de EU e Israel

La posible retirada iraní conllevaría sanciones económicas y deportivas conforme al artículo 6 del reglamento de la competición. Si el anuncio se formaliza con más de 30 días de antelación al inicio del torneo, el plazo vence el 12 de mayo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA impondría una multa mínima de 250 mil francos suizos (unos 323 mil dólares).

Si la retirada ocurre después de esa fecha, la sanción mínima ascendería a 500 mil francos suizos (cerca de 647 mil dólares). Además, la federación iraní debería reembolsar los fondos recibidos de FIFA para la preparación del equipo, estimados en 1.5 millones de dólares por selección, y podría enfrentar la exclusión de futuras competiciones.

En caso de concretarse la renuncia, la FIFA decidirá “a su entera discreción” qué selección sustituye a Irán, según establece el mismo reglamento. La mejor posicionada dentro de la Confederación Asiática sería Irak, que debe disputar el 31 de marzo un repechaje en Monterrey contra el ganador de Bolivia vs. Surinam.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos. Irán estaba encuadrado en el grupo G y debía jugar el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, el 21 de junio frente a Bélgica en la misma sede, y el 26 de junio ante Egipto en Seattle.

