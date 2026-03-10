Irak pide posponer repechaje al Mundial de Futbol por guerra en Irán

El entrenador de la selección de Irak, Graham Arnold, solicitó a la FIFA la postergación del partido de repechaje intercontinental programado para el 31 de marzo en Monterrey, debido a las graves dificultades logísticas que enfrenta el equipo por la escalada del conflicto bélico con Irán.

Irak debe enfrentar al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam, que se disputará el 26 de marzo, en busca de uno de los últimos boletos para el Mundial 2026, que será albergado por Canadá, México y Estados Unidos, este último país en conflicto directo con Irán.

Propuso a la FIFA que el duelo entre Bolivia y Surinam se juegue tal y como está planeado, pero que posponga el repechaje final hasta una semana antes del Mundial, al que sólo quedan seis plazas disponibles para el torneo más grande hasta la fecha.

El DT explicó que el cierre del espacio aéreo iraquí hasta el 1 de abril impide la reunión del plantel, compuesto mayoritariamente por jugadores de la liga local, y que las embajadas extranjeras cerradas han bloqueado la obtención de visas para viajar a México. El propio técnico permanece varado en Emiratos Árabes Unidos debido al conflicto.

Graham Arnold descartó alinear un equipo solo con jugadores del extranjero: “No sería nuestro mejor equipo y necesitamos tener disponible a nuestro mejor equipo para el partido más importante del país en 40 años“.

México abre puertas a Irak

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que otorgará todas las facilidades migratorias a la selección iraquí. Un comunicado oficial señala que “las autoridades deportivas de Irak han sido informadas de las facilidades migratorias que los jugadores y el cuerpo técnico tienen para ingresar a nuestro país“.

Varios futbolistas iraquíes ya recibieron su documentación en la embajada de México en Arabia Saudí, y se prevé que el martes se documente a más personas en la embajada en Catar. Además, se estableció comunicación con el encargado de negocios de la embajada de Irak en México para coordinar la atención necesaria.

