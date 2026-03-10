Laura Artemisa resalta papel de mujeres en construcción de sociedad más justa

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez participó en el encuentro “Voces que transforman. Liderazgo femenino en acción” realizado en la Universidad Tecnológica de Puebla, donde destacó el papel fundamental de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.

Durante su intervención, afirmó que el objetivo colectivo debe ser avanzar hacia un país donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades. Subrayó que, tras más de tres décadas de trabajo y lucha social “hoy existen condiciones que han permitido abrir espacios reales de participación para las mujeres, especialmente desde 2018 con la paridad política que garantiza 50 por ciento de representación femenina y 50 por ciento masculina”, señaló.

Laura Artemisa García reconoció el compromiso del gobernador Alejandro Armenta con la igualdad y bienestar de las poblanas, al impulsar políticas públicas con perspectiva social como el programa de Obra Comunitaria, que el año pasado destinó mil 48 millones de pesos administrados en su totalidad por mujeres. Destacó que madres de familia, vecinas y lideresas comunitarias asumieron la responsabilidad de cuidar, organizar y aplicar estos recursos en beneficio de sus localidades con honestidad y compromiso.

Asimismo, la secretaria de Bienestar resaltó el momento histórico que vive el país con la llegada de la primera mujer como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, la Doctora Claudia Sheinbaum, lo que envía un poderoso mensaje sobre la capacidad de las mujeres para tomar decisiones y conducir el destino de la nación.

Finalmente, Laura Artemisa García hizo un llamado a fortalecer la sororidad y el acompañamiento entre ellas “es tiempo de mujeres, hoy que tenemos el balón en nuestra cancha preguntémonos qué vamos a construir. Sigamos caminando juntas, apoyándonos y cuidándonos entre todas para construir el país que queremos para nuestras hijas, hijos y nietas”, expresó ante estudiantes y asistentes al encuentro.

