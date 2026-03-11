Ofrecen conferencia en la UDLAP sobre el origen y evolución de los virus

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) recibió al Dr. Antonio Lazcano Araujo, destacado biólogo evolutivo y referente internacional, quien impartió la conferencia magistral “Origen y evolución de los virus”, evento, moderado por el Dr. Martín Alejandro Serrano Meneses, profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la UDLAP, que convocó a la comunidad académica para explorar dinámicas biológicas globales y el impacto de la educación superior en el futuro de México.

En su ponencia, el también profesor emérito de la UNAM, reconocido mundialmente por sus investigaciones sobre la evolución temprana de la vida, desmitificó el papel de los microorganismos. Durante su presentación, detalló que la gran mayoría de los virus no son patógenos, sino piezas fundamentales de la evolución, recordando cómo el desarrollo de la placenta en los mamíferos fue posible gracias a una infección viral ancestral.

El mensaje central del prestigiado científico trascendió la biología experimental para centrarse en el relevo generacional: “La mayor riqueza científica que tiene el país son los jóvenes, porque ahí es donde vamos a tener los futuros científicos, las futuras investigadoras, los futuros profesores”. Asimismo, enmarcó la pertinencia de este encuentro al reconocer la profunda herencia de la región, destacando que, desde tiempos del virreinato, Puebla se ha consolidado como “uno de los grandes centros de expansión, no solo del arte, sino también de la cultura científica“.

Para el investigador, la ciencia jamás debe ejercerse de forma aislada. Mediante anécdotas históricas como el rechazo de Charles Darwin a la medicina por su aversión a la sangre y diversas referencias literarias, exhortó a los universitarios a mantener viva la curiosidad. Finalmente, recomendó concebir la investigación como una labor conectada con la sociedad que ineludiblemente requiere nutrirse “de poesía, de música, de literatura, de sociología y de economía“.

La visita de una figura con la trayectoria del Dr. Antonio Lazcano subraya el rol fundamental que desempeñan las universidades como espacios primordiales para la conservación, desarrollo y enseñanza de la cultura científica. Al albergar y promover encuentros de este nivel, la UDLAP reafirma su vocación de excelencia académica y su compromiso inquebrantable con la formación integral.

Te recomendamos: