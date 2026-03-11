IBERO Puebla analiza crisis hegemónica de Estados Unidos

Estados Unidos se tambalea en medio de guerras, cambios políticos, posicionamientos que llaman a reacciones inmediatas y una sociedad polarizada que busca respuestas de cómo se llegó a este punto económico y político. Esos cuestionamientos e inquietudes fueron analizados en el 1er Encuentro de Economistas de la IBERO Puebla, que tuvo como conferencia inaugural el análisis crítico de la economía estadounidense del Dr. Josafat Hernández Cervantes.

Este espacio fue inaugurado por el Dr. Alejandro E. Guevara Sanginés, Rector de la IBERO Puebla, quien, como economista, se congratuló de estar en un espacio con otros exponentes del gremio, quienes responden a un contexto que necesita de sus conocimientos para explicar las problemáticas actuales.

“La economía es una ciencia muy poderosa que nos ayuda a entender cómo se toman las decisiones en contextos de búsqueda de la equidad”. Dr. Alejandro E. Guevara

“La economía es el estudio de las relaciones sociales en torno a la organización de la producción, del consumo y de la distribución de la riqueza que se produce en la sociedad”, aspectos que, a la vez, abren el panorama para entender la crisis hegemónica que atraviesa Norteamérica.

En su conferencia “La crítica de la economía política en el contexto de la crisis de hegemonía de los Estados Unidos y el trumpismo”, el Dr. Josafat Hernández Cervantes planteó que la economía debe reivindicarse como un humanismo, recordando que históricamente se encuentra vinculada a la filosofía moral.

Desde esta perspectiva, el especialista explicó que la coyuntura actual puede entenderse a partir de una crisis de hegemonía de Estados Unidos, vinculada a procesos de desindustrialización y financiarización que se profundizaron durante décadas. Esto deriva en que gran parte de su capital “no invierte en producción, solamente está especulando en las bolsas dinámicas”, lo que, a su juicio, ha contribuido a la polarización social y al debilitamiento de su liderazgo económico global.

Señaló que el predominio del capital financiero, la deslocalización productiva y la creciente polarización social han transformado las bases económicas del país, mientras potencias como China han fortalecido su sector manufacturero y su presencia en la economía global. “China es un país industrial, mientras EE. UU. es un país financiarizado”, aseveró.

En este contexto, Hernández Cervantes analizó el fenómeno del trumpismo como una respuesta política al descontento social generado por estas transformaciones. Desde su perspectiva, se trata de un proyecto basado en el nacionalismo económico, el proteccionismo estratégico y un cuestionamiento del multilateralismo internacional, lo que le ha generado grandes rencillas con otros líderes de Estado y sus territorios.

Ante este panorama, invitó a reflexionar sobre los retos para México frente a la renegociación del T-MEC y las posibles rutas económicas del país en un escenario global cada vez más complejo. El académico cerró el espacio con interrogantes para el debate: “Es muy importante preguntarnos en México qué vamos a hacer, qué es lo que podemos impulsar. Frente a todo este fenómeno, ¿cuáles son los retos que vamos a tener? Y aquí entra una discusión: en las condiciones geopolíticas en las cuales estamos, ¿nos podemos industrializar?”.

