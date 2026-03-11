Complejo Regional Norte BUAP atiende a más de 3 mil estudiantes

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, encabezó el Primer Informe de Labores de la directora del Complejo Regional Norte, Ariadna Leecet González Solís, quien destacó avances en cobertura educativa, matrícula y fortalecimiento académico.

Actualmente, este complejo cuenta con 11 programas de licenciatura y tres preparatorias distribuidos en cinco sedes, con una matrícula de 3 mil 26 estudiantes y un índice de retención del 80 por ciento.

Durante su informe, la directora señaló que para el proceso de admisión 2026 se abrirán dos nuevos programas: el Bachillerato Tecnológico Agropecuario en Tetela de Ocampo y la Licenciatura en Contaduría Pública en Venustiano Carranza, como parte de las acciones para ampliar la cobertura educativa en la región.

Asimismo, el complejo cuenta con una red de 116 tutores, 116 lobomentores y cinco docentes de apoyo psicopedagógico para el nivel medio superior. La planta académica está integrada por 125 profesores, de los cuales 20 por ciento son investigadores y el resto, docentes por asignatura.

Por su parte, la rectora Lilia Cedillo reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo la oferta educativa en la región, con la apertura de nuevos programas de bachillerato y licenciatura en beneficio de los estudiantes.

