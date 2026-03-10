Prevén aprobar reformas de Alejandro Armenta en próximas sesiones

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pável Gaspar Ramírez, confirmó que el paquete de reformas enviado por el gobernador Alejandro Armenta Mier será aprobado a más tardar el próximo domingo 15 de marzo.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada de Morena señaló que, tras reuniones con la Dirección Jurídica, el análisis de las iniciativas está prácticamente concluido, por lo que restan solo dos sesiones plenarias para darles luz verde.

Uno de los cambios más significativos es la reforma en materia de bienestar animal. La iniciativa propone la desaparición del Instituto de Bienestar Animal (IBA) como organismo independiente.

Sus funciones y estructura serán absorbidas por el Sistema Estatal DIF, que tendrá ahora las facultades legales para recibir denuncias por maltrato animal e investigar los casos en toda la entidad, buscando centralizar la atención social y la protección de los seres sintientes.

En el ámbito jurídico, el Congreso procesará la reforma para regular la elección de jueces y magistrados en Puebla.

Esta iniciativa establece las reglas para que los integrantes del Poder Judicial local sean elegidos mediante el voto de la ciudadanía.

Además, se definirán las etapas de postulación, los periodos de campaña (bajo restricciones específicas) y la logística de la jornada electoral judicial en el estado.

Pável Gaspar enfatizó en que el tiempo no será un obstáculo para cumplir con la agenda del Ejecutivo.

“Nos quedan dos sesiones; la del jueves y el domingo 15 sería nuestra última sesión. Estamos a marchas forzadas y les aseguro que a más tardar el día 15 vamos a sacar adelante estas iniciativas”, declaró.

Además de bienestar animal y la reforma judicial, el paquete incluye modificaciones en materia de coordinación hacendaria, con el fin de optimizar la recaudación y la transparencia en el ejercicio del gasto público estatal.

#Puebla ✏️ El presidente del Congreso del Estado, Pavel Gaspar, confirmó que las 14 iniciativas enviadas por el gobernador Alejandro Armenta, incluyendo las reformas para la elección del Poder Judicial, serán aprobadas antes de que culmine el actual periodo Legislativo, el… pic.twitter.com/jWoYX5LbDz — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 10, 2026

Editor: César A. García

