Antiguo Congreso de Puebla se transforma en centro cultural

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, anunció que el Antiguo Congreso del Estado se transformará en un centro cultural histórico y vivo, abierto a la ciencia, la tecnología y el acervo feminista.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada de Morena detalló que la reapertura oficial del recinto como espacio de difusión comenzó formalmente este 9 de marzo, marcando una nueva etapa para el patrimonio arquitectónico de la capital.

La primera acción de esta nueva era fue la develación de la placa del Salón de Protocolo “Elena Garro”, una iniciativa impulsada por las diputadas Norma Estela Pimentel Méndez y Laura Guadalupe Vargas Vargas.

La legisladora Norma Pimentel subrayó que este nombramiento no es sólo simbólico, sino que el salón albergará un acervo feminista de consulta, convirtiéndose en un punto de referencia para el estudio y la promoción de los derechos de las mujeres en Puebla.

“Para el Congreso es vital rescatar la relevancia histórica del edificio, pero dándole un uso que sirva a la sociedad actual”, afirmó Pimentel, quien adelantó que ya existe una agenda de actividades programadas para las próximas semanas.

Pavel Gaspar enfatizó que el uso del Antiguo Congreso no se limitará a las artes, pues también espacios de discusión y exposición para la academia y la innovación.

Con esta transición, el edificio busca mantenerse como un referente del Centro Histórico, evitando el deterioro por desuso.

Las y los legisladores coincidieron en que convertirlo en un centro multidisciplinario permitirá que la ciudadanía se apropie del espacio donde se redactaron las leyes del estado durante décadas.

