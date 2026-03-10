Automóvil choca contra poste en Huejotzingo; deja cuatro lesionados

Un fuerte accidente se presentó la mañana de este martes luego de que un vehículo compacto chocara contra un poste en la carretera San Luis Coyotzingo-Chiautzingo, hecho que dejó como saldo cuatro personas lesionadas.

El percance ocurrió en la zona de la comunidad de San Luis Coyotzingo, perteneciente al municipio de Huejotzingo, cuando un vehículo Tsuru, color gris con placas del estado de Puebla, impactó contra un poste de línea telefónica. Hasta el momento se desconoce la mecánica del accidente.

Dentro de la unidad viajaban tres adultos y una menor de edad, quienes resultaron lesionados, afortunadamente no de gravedad. Cuerpos de emergencia y personal de vialidad arribaron al sitio para brindar auxilio a los heridos.

Finalmente, con el apoyo de una grúa, la unidad siniestrada fue removida del lugar.

