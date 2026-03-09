Morena Puebla endurece reglas para aspirantes rumbo a 2027

La dirigencia de Morena en Puebla confirmó el endurecimiento de los lineamientos para quienes buscan una candidatura en el próximo proceso electoral de 2027.

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) hizo un llamado a todos sus aspirantes para que se deslinden de cualquier promoción en espectaculares y anuncios que promuevan su imagen.

El representante electoral de Morena ante los órganos locales, Alfonso Bermúdez, puntualizó que estas medidas buscan cumplir con los lineamientos emitidos recientemente por el Consejo Nacional para blindar la equidad del proceso.

En ese sentido, explicó que no basta con negar la contratación de la publicidad, pues los morenistas deben realizar un deslinde expreso cuando detecten su imagen en espectaculares o portadas de medios de comunicación.

Apuntó que los aspirantes que tengan conocimiento de publicidad a su favor deben comunicarse formalmente con el medio para solicitar que se retire su imagen.

En tanto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) tiene la facultad de iniciar quejas de oficio, especialmente si se detecta que la promoción proviene de recursos públicos.

Te puede interesar: Armenta llama a impulsar más mujeres en presidencias municipales

El representante electoral recordó que el proceso de inscripción será gestionado por la Comisión Nacional de Elecciones, bajo un esquema de competitividad reducida para garantizar calidad sobre cantidad.

Solo seis perfiles (tres hombres y tres mujeres) podrán participar en las encuestas finales para elegir a los coordinadores de organización.

Estos coordinadores serán, eventualmente, quienes abanderen las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales.

Morena Puebla confirmó que se apegará a las fechas definidas por la dirigencia nacional para dar a conocer los resultados de las encuestas en la entidad:

⁠ 21 de septiembre : Definición de coordinadores para las 217 presidencias municipales.

: Definición de coordinadores para las 217 presidencias municipales. 8 de noviembre: Definición de coordinadores para las 41 diputaciones locales.

Editor: César A. García

Te recomendamos: