Armenta llama a impulsar más mujeres en presidencias municipales

Durante la inauguración del Salón de Protocolos “Elena Garro” en el Antiguo Congreso del Estado, el gobernador Alejandro Armenta Mier lanzó un llamado a los partidos políticos de Puebla para garantizar que más mujeres lleguen a las presidencias municipales en el 2027.

Desde el Poder Legislativo, el mandatario estatal subrayó que el empoderamiento femenino en la vida pública no debe ser una simulación ni un acto de demagogia, sino un compromiso por equilibrar la toma de decisiones en el estado.

En ese sentido, lamentó que la representación femenina en los cargos de mayor importancia en la entidad haya sido mínima a lo largo de la historia.

Precisó que solo dos mujeres han logrado ser presidentas municipales en toda la historia de la Puebla capital; y solo una mujer ha ocupado la gubernatura.

“Necesitamos más mujeres presidentas municipales (…) lo digo objetivamente, sin ningún afán de demagogia, necesitamos más mujeres en la toma de decisiones”, sentenció.

El gobernador enfatizó que la paridad de género no debe promoverse para cumplir cuotas, por lo que exigió que se garantice la participación de mujeres en distritos y municipios competitivos, y no en espacios donde la derrota sea previsible.

“No deben mandar a las mujeres a espacios con la intención de perder las elecciones”, externó, haciendo un llamado a que las estructuras partidistas brinden el respaldo técnico y financiero necesario para que las poblanas compitan en igualdad de condiciones.

Homenajean a Elena Garro

La inauguración del salón que ahora lleva el nombre de la célebre escritora y periodista poblana, Elena Garro, sirvió como marco para este pronunciamiento.

Armenta Mier destacó que la trayectoria e impacto de la escritora y periodista son ejemplo de la aportación invaluable de las mujeres al pensamiento y la cultura del país.

Por esa razón, aplaudió que su nombre engalane el Salón de Protocolos de la antigua sede del Congreso de Puebla.

