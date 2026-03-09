Cablebús en Puebla no será “negocio personal”, afirma Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que el Cablebús no será un negocio personal, como —dijo— ocurrió con el sistema RUTA. Además, el número de árboles que deberán ser removidos se redujo a 116 ejemplares.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano defendió que el Cablebús es un sistema limpio, rápido y eficiente; por lo que su implementación marcará “un antes y un después” en la capital poblana.

Señaló que existen intereses partidistas detrás de los cuestionamientos a la obra que realizan los adversarios de la Cuarta Transformación, debido a que el sistema de transporte impactará principalmente a los sectores de menores ingresos.

En ese sentido, mencionó que el Cablebús no generará deuda ni será negocio “del gobernador”, como ocurrió con las Líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) desarrollada en el morenovallismo, las cuales se presume fueron financiadas con recursos provenientes del robo de hidrocarburos.

Baja a 116 el número de árboles afectados

Por su parte, el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, explicó que tras algunos ajustes en el estudio de cinemática de las cuatro líneas del Cablebús se pasó de 350 a menos de 116 árboles que tendrán que ser removidos.

Mencionó que el próximo jueves se dará a conocer el resultado final de dicho estudio y estimó que la cifra de ejemplares afectados disminuya aún más.

Recordó que inicialmente se proyectaba la reubicación de 752 árboles, pero posteriormente la cifra bajó a 350 la semana pasada y, tras los análisis recientes, se estima que solo 116 árboles se verán involucrados.

Asimismo, señaló que es falso que el nuevo transporte solo movilizará a 20 mil personas diarias, pues según sus proyecciones, transportará a 90 mil usuarios al día, lo que se traduce en un promedio mensual de 2.7 millones de poblanos beneficiados.

También resaltó que representará un ahorro para quienes actualmente pagan hasta tres pasajes para desplazarse en dicho trayecto.

