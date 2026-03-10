Matan a albañil tras ataque armado en San José Chiapa

Un hombre dedicado a la albañilería fue asesinado a disparos en el municipio de San José Chiapa, Puebla, hecho por el cual se inició una investigación para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue interceptada por sus agresores a la altura del kilómetro 41+300 de la carretera federal Amozoc-Oriental, donde le dispararon en ambas piernas por motivos que hasta el momento se desconocen.

Tras la agresión, familiares trasladaron al hombre al Hospital Integral de San José Chiapa; sin embargo, momentos después el masculino, identificado como Víctor Alfonso “N”, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar el móvil del crimen y dar con la identidad de los responsables.

Hasta ahora, las primeras versiones señalan que se trataría de un ataque directo contra el hombre de 46 años, aunque sus familiares afirmaron desconocer los motivos de la agresión.

