Madre e hija son atropelladas en Amalucan; responsable huyó

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este martes en la zona de Galaxia Bosques de Amalucan, después de que una mujer y una menor fueran atropelladas, situación que generó el cierre de la vialidad en la zona por al menos dos horas.

Vecinos señalaron que la menor y su madre fueron atropelladas cuando se encontraban cerca de la esquina de la calle 13 A por un automóvil desconocido, cuyo conductor se dio a la fuga entre las calles aledañas de la colonia.

Los usuarios indicaron que las dos mujeres quedaron tendidas sobre la vialidad. La menor de edad habría resultado con lesiones de consideración, por lo que de inmediato los vecinos realizaron el llamado a los números de emergencia para solicitar atención para las afectadas.

Paramédicos llegaron al lugar de los hechos para brindar atención prehospitalaria a las mujeres, de quienes hasta el momento se desconoce su identidad. La zona permaneció cerrada por al menos dos horas debido a las labores de los paramédicos y las autoridades.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las mujeres y si existe alguna persona detenida por este accidente.

