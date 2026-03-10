SMT llama a denunciar posibles irregularidades

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del Gobierno del Estado de Puebla emitió un posicionamiento en el que reitera su política de cero tolerancia a la corrupción y llama a la ciudadanía a presentar denuncias formales ante cualquier posible conducta indebida.

La dependencia señaló que cualquier señalamiento debe ser atendido con seriedad, responsabilidad y apego a la ley, por lo que invitó a quienes hayan sido testigos o cuenten con información sobre irregularidades a acudir a las instancias correspondientes con las pruebas necesarias para que las autoridades competentes inicien las investigaciones conducentes conforme al marco legal vigente.

El gobierno estatal y la Secretaría afirmaron que el combate a la corrupción es frontal y permanente, y que cualquier conducta que vulnere la legalidad, la integridad institucional o el servicio a la ciudadanía será investigada y sancionada, en caso de acreditarse responsabilidades.

Asimismo, refrendaron su disposición de colaborar con los órganos de control y las autoridades competentes para garantizar transparencia, legalidad y el correcto funcionamiento de la institución.

